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الدبيبة وماس يبحثان إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس

11:34 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
الدبيبة وماس يبحثان إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس- (د ب أ):

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة صباح الخميس، بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الدبيبة بحث مع الوزير الألماني أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا ، وآلية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث سبل إعادة فتح السفارة الالمانية في طرابلس.

وكان ماس وصل إلى ليبيا في زيارة قصيرة من أجل دعم عملية السلام بعد أعوام طويلة من الحرب الأهلية هناك.

وقال ماس قبل وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس : "أطراف النزاع السابقة أدركت أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عنيف للوضع في البلاد... المجتمع الدولي والأمم المتحدة أسهما من خلال دبلوماسية مركزة في أن ينفتح الباب لأجل مستقبل أفضل لليبيا".

يذكر أنه تم سحب جميع الدبلوماسيين الألمان من طرابلس في يوليو عام 2014.

وقال ماس: "نعتزم اليوم من خلال إعادة الفتح إظهار أن ألمانيا ستظل شريكا ملتزما لليبيا. نرغب أن يكون لدينا صوت من جديد في العاصمة الليبية".

عبدالحميد الدبيبة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليبيا حكومة الوحدة الوطنية الليبية

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