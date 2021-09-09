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السعودية: هجمات الحوثيين تعرقل جهود السلام والاستقرار الإقليمي

10:59 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
السعودية: هجمات الحوثيين تعرقل جهود السلام والاستقرار الإقليمي

الحوثيين

نيويورك- أ ش أ:

أعلن الوفد السعودي الدائم بالأمم المتّحدة في نيويورك، الخميس، أنّ المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، معتبراً أنّ تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

وأشار الوفد، في رسالته، إلى أنّ هجمات الحوثيين على السعودية تهدّد جهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال بشدّة وتحميل مسؤوليتها لجماعة الحوثي، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية.

كانت الدفاعات السعودية دمرت، فجر اليوم، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين اثنين مسيرتين مفخختين تم إطلاقهما باتجاه خميس مشيط.

في سياق آخر، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزير لويد أوستن أرجأ زيارة إلى السعودية إلى أجل غير مسمى، بسبب مشكلة في الجدول الزمني لديه، مضيفا أن أوستن يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية.

ومطلع الأسبوع بدأ أوستن جولة خليجية بعد أسبوع على إنجاز الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان، وكان أوستن قد زار، أمس، الكويت حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظمتها بلاده، كما زار أيضا البحرين حيث أشاد بـ"العمل البطولي" الذي قام به عناصر البحرية الأمريكية المتمركزين في المملكة والذين شاركوا "في أضخم جسر جوي عسكري في التاريخ".

هذا المحتوى من

Asha
هجمات الحوثيين السعودية الأمم المتحدة الحرب اليمنية

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