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‏التحالف: اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط

12:51 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
‏التحالف: اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط

تدمير طائرة مسيرة

وكالات

أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، الخميس، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط جنوبي السعودية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

واعتبر التحالف العربي في بيان أن استمرار الميليشات الحوثية في استهداف المدنيين عملاً عدائيًا همجيًا.

التحالف العربي الميليشيات الحوثية السعودية طائرة مسيرة

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