فيديو| الشرطة تعتدي على عائلات الأسرى الإسرائيليين

مصراوي

اعتدت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين على عائلات الأسرى أثناء مظاهرة نظمتها عند مدخل مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

شرطة الاحتلال تعتدي على مظاهرة في #القدس المحتلة لعائلات أسرى إسرائيليين لدى المقاومة في #غزة، للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/qqaTPyM089 — شبكة سديد (@SadeedNet) May 20, 2024

وكانت عائلات الأسرى ومتعاطفون معها تظاهروا أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة باستقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المحتجين.