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فيديو| الشرطة تعتدي على عائلات الأسرى الإسرائيليين

09:40 ص الثلاثاء 21 مايو 2024

الشرطة تعتدي على عائلات الأسرى الإسرائيليين

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اعتدت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين على عائلات الأسرى أثناء مظاهرة نظمتها عند مدخل مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وكانت عائلات الأسرى ومتعاطفون معها تظاهروا أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة باستقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المحتجين.

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