سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية العلاقات الثنائية
السعودية - (أ ش أ)
بحث السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض مع أحمد قطان وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسُبل الدفع بها قُدمًا في مُختلف المجالات.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن الجانبين ناقشا كذلك أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيرته السودانية
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان