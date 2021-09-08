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سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية العلاقات الثنائية

05:27 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية العلاقات الثنائية

السفير أحمد فاروق

السعودية - (أ ش أ)

بحث السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض مع أحمد قطان وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسُبل الدفع بها قُدمًا في مُختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن الجانبين ناقشا كذلك أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد فاروق سفير مصر في الرياض وزير الدولة السعودي السعودية

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