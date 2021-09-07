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إسرائيل تواصل أعمال البحث عن أسرى "الهروب الكبير"

08:38 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
إسرائيل تواصل أعمال البحث عن أسرى "الهروب الكبير"

مكان هروب السجناء الفلسطينيين

تل أبيب-(د ب أ):

تواصل إسرائيل، دون هوادة، أعمال البحث عن السجناء الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع شديد الحراسة أمس.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، أن كاميرات المراقبة وثقت عملية الفرار، غير أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي.

وتفحص مصلحة السجون الإسرائيلية شبهات حول استغراق الحارسة التي تواجدت في برج المراقبة الموجود قرب الفتحة التي خرج منها الأسرى الستة، في النوم.

ونصبت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 260 حاجزا في أنحاء إسرائيل.

وتقوم السلطات في إسرائيل منذ أمس بحملة تمشيط واسعة بحثا عن الستة الفارين.

وتمكّن الستة من الهروب عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده في عام 2004 وهو شديد الحراسة.

وينتمي خمسة من الستة لحركة الجهاد الإسلامي.​

السجناء الفلسطينيين هروب السجناء الفلسطينيين إسرائيل سجن جلبوع

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