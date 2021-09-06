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وزير الخارجية الأوكراني: بايدن سيزور أوكرانيا

11:58 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الأوكراني: بايدن سيزور أوكرانيا

دميترو كوليبا

كييف - أ ش أ

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور أوكرانيا، على الرغم من أن هذا لن يحدث هذا العام لأن تبادل الزيارات الكبرى في غضون 12 شهرا لا يتماشى مع الممارسات الدبلوماسية.

وأضاف كوليبا -وفقا لوكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية- "ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس بايدن سيأتي إلى كييف. لكن هذه الزيارة لن تتم هذا العام لأن الممارسة الدبلوماسية لا تنص على تبادل الزيارات بهذا المستوى في غضون عام"، مشيرا إلى أنه بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، سيركز الجانبان الأوكراني والأمريكي على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

كان زيلينسكي قد اختتم أمس زيارة عمل قام بها للولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن، ووصف مسؤولون أوكرانيون نتائج زيارة زيلينسكي لواشنطن بأنها "فاقت التوقعات".

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دميترو كوليبا جو بايدن أوكرانيا

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