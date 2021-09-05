Masrawy logo white

اليمن يدين الهجمات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية

12:31 م الأحد 05 سبتمبر 2021
اليمن يدين الهجمات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية

الحوثيين

عدن- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الأحد، سلسلة الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، مؤكدة موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة والممنهجة والتي تستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، تعكس بشكل جلي سلوك هذه الجماعة المتعنت وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، منوهة إلى أن هذا الأمر يتطلب موقفا دوليا حاسما لوقف ذلك التصعيد الخطير التي تمارسه هذه المليشيات ومحاسبتها.

هذا المحتوى من

الهجمات الحوثية السعودية اليمن الهجمات الإرهابية

الخبر التالى:

اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في روما سيركز على احتواء جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا