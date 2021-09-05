اليمن يدين الهجمات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية

عدن- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الأحد، سلسلة الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، مؤكدة موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة والممنهجة والتي تستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، تعكس بشكل جلي سلوك هذه الجماعة المتعنت وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، منوهة إلى أن هذا الأمر يتطلب موقفا دوليا حاسما لوقف ذلك التصعيد الخطير التي تمارسه هذه المليشيات ومحاسبتها.