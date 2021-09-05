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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كركوك العراقية

12:13 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كركوك العراقية

الأردن

عمان- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردني - موقف المملكة الثابت بإدانة واستنكار الممارسات والأفعال الإرهابية كافة، مؤكدا وقوف المملكة المطلق وتضامنها التام مع الأشقاء في جمهورية العراق بوجه كل ما يهدد أمنه واستقراره.

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الأردن الهجوم الإرهابي كركوك العراقية قوات الأمن العراقية

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