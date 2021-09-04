التحالف: إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة باتجاه السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية باتجاه السعودية.

وذكر التحالف في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

واتهم التحالف ميليشيا الحوثي بالإقدام على تصعيد "عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.