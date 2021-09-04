كارثة دلتا تهدد أمريكا وترفع عدد الوفيات لأكثر من 1500 في اليوم

واشنطن- (بي بي سي):

ارتفعت أعداد الوفيات مجددا في الولايات المتحدة الأمريكية وسجلت بشكل مطرد وعلى مدى أسابيع ازديادا كبيرا قد يعيدها إلى نقطة الصفر، فقد وصل معدل الوفيات خلال سبعة أيام 1500 وفاة يوميا، بعد هبوط وصل إلى 200 في يوليو.

وعزى الخبراء ارتفاع معدل الوفيات إلى تفشي سلالات جديدة للوباء الذي تزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها في مجتمعات معظمها غير محصن.

وتتراوح أعمار المتوفين بسبب الإصابة بين 13 عاما و37 عاما.

ويختلف الوضع حاليا بالنسبة للموجة الرابعة من الوباء في الولايات المتحدة، فعدد المحصنين قد ارتفع وعدد المصابين الذي يتمتعون بحصانة طبيعية قد ارتفع وانخفض معه عدد الوفيات، لكن الولايات الجنوبية ذات معدلات التطعيم المنخفضة شهدت ارتفاعا في الوفيات ومعدل ما وصلت إليه يعتبر الأكثر فتكا منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في عدد الوفيات وعدد المرضى داخل المستشفيات.

لكن هذا لا ينطبق على كل الولايات فولاية فلوريدا سجلت أعلى المعدلات في الإصابة وأعلى المعدلات في الوفيات، رغم أن نسبة المحصنين فاقت الـ53 في المئة، لكن البعض يعتقد أن السبب هو عدم التزام الولاية بإجراءات السلامة إذ لا تتقيد الولاية مثلا بوضع الكمامة.