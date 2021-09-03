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مساعدات إماراتية إغاثية غذائية وطبية عاجلة لأفغانستان

01:30 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
مساعدات إماراتية إغاثية غذائية وطبية عاجلة لأفغانستان

أرشيفية

أبوظبي (د ب أ):

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، وذلك في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) "يأتي ذلك إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني الشقيق في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، وترسيخا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والتزاما بنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان".

وأضافت "وام" "لم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الإنسانية فقط، فمنذ أيام وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم الرعاية في المجتمع مؤقتاً، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة".

أبوظبي أفغانستان إغاثية غذائية مساعدات طبية الإمارات

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