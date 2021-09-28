وزير خارجية إيطاليا: إجراء الانتخابات الليبية في موعدها "ليس مستحيلا"

روما - أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر له الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل "ليس مستحيلا".

وأضاف دي مايو -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) اليوم الثلاثاء- أن "البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان مستحيلا، إلا أنها موجودة الآن".

وأشار إلى أن جهات - لم يسمها- تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، مضيفا "الشعب الليبي إذا أراد الانتخابات فيجب منحها لهم، وكذلك البدء في إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".