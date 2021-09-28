لجنة مكافحة كورونا: الصحة العالمية و12 دولة أكدتا أن جميع اللقاحات في مصر آمنة

القاهرة-(أ ش أ):

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن جميع اللقاحات في مصر آمنة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وأكثر من 12 دولة أوروبية وافقت على تلك اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسني ـ خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ـ مع قناة "النهار" الفضائية لبرنامج "آخر النهار" مساء أمس الإثنين، إن الموجة الرابعة من كورونا سريعة الانتشار، مؤكدا أن تلك الموجة تشهد زيادة في أعداد الإصابات بمعنى أن الشخص من الممكن أن يصيب بمعدل 7 أشخاص ممن حوله.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية هي الواقي الأساسي لهذا المرض، بالإضافة إلى أن اللقاح أصبح جزءا لا يتجزأ من تلك الإجراءات، مناشدا الجميع في التسابق للحصول على اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن فائدة اللقاحات هي عدم التعرض لمضاعفات شديدة تؤدي للوفاة، موجها رسالة للمواطنين بعدم الاستهانة بفيروس كورونا.

وتابع أنه لن يسمح بعودة غير المتلقين للقاح إلى المدارس والجامعات، مضيفا أن وزارة الصحة وفرت للطلاب وهيئة التدريس بالمدارس والجامعات لقاح كورونا.​