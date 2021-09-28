الصين تدافع عن نفسها ضد الانتقادات في مجلس حقوق الإنسان الأممي

جنيف - (د ب أ)

دافعت الصين بشدة وبافتقار غير عادي للدبلوماسية عن نفسها الاثنين، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الانتقادات، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

ووصف ممثل الصين الاثنين، المنتقدين بالإرهابيين واتهم الولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وفقا لما جاء في ترجمة إنجليزية لخطابه وزعتها السفارة الصينية في جنيف .

وكانت الولايات المتحدة وممثلو دول أخرى قد اتهموا الصين في وقت سابق، من بين أمور أخرى، بقمع مسلمي الويغور في إقليم شينجيانج، وانتقدوا بكين لقمعها الاحتجاجات المناهضة للصين في هونج كونج.

ورد الدبلوماسي الصيني بأنه على العكس من ذلك فإن شعبي شينجيانج وهونج كونج يتمتعان بحياة آمنة وجيدة بكرامة .

ووقفت باكستان إلى جانب الصين نيابة عن 65 دولة ووصفت الوضع فى شينجيانج وهونج كونج بأنه شأن داخلي .

وقال الممثل الصيني إن الانتقادات الأمريكية "جديرة بالازدراء".

ووصف المسؤول الصيني ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يمثلون أمام مجلس حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون وانفصاليون عنيفون.

وقال المسؤول الصيني: "إن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الولايات المتحدة عددها ببساطة كبير جدًا بحيث لا يمكن إدراجها بالكامل " مشيرًا إلى معاملة السكان الأصليين في الأمريكتين في القرون الماضية .

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف قتيل في أفغانستان لقوا حتفهم أيضا بسبب الولايات المتحدة. وتابع: "من المدهش أن الولايات المتحدة لديها الجرأة للحديث عن حقوق الإنسان".