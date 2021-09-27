اعتراضات فرنسا تعرقل المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن فرنسا اعترضت على مسودة الموقف الأوروبي الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الاثنين لطرحه خلال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل في مدينة بيتسبرج الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدم موافقة أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعني أن الاجتماع التجاري الرئيسي المقرر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي سيكون أضيق نطاقا مما كان مقررا له في البداية.

ويستهدف الاجتماع تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أربع سنوات من النزاعات التجارية بين جانبي المحيط الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع 4 موضوعات رئيسية وهي مراقبة الاستثمارات الأجنبية والرقابة على الصادرات وسلاسل توريد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

كانت فرنسا قد طالبت في وقت سابق إرجاء الاجتماع، بعد إعلان أستراليا إلغاء صفقة شراء غواصات فرنسية بعشرات المليارات من الدولارات عقب توقيع معاهدة دفاع جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.