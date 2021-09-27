Masrawy logo white

اعتراضات فرنسا تعرقل المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

11:56 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
اعتراضات فرنسا تعرقل المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

أمريكا والاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن فرنسا اعترضت على مسودة الموقف الأوروبي الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الاثنين لطرحه خلال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل في مدينة بيتسبرج الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدم موافقة أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعني أن الاجتماع التجاري الرئيسي المقرر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي سيكون أضيق نطاقا مما كان مقررا له في البداية.

ويستهدف الاجتماع تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أربع سنوات من النزاعات التجارية بين جانبي المحيط الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع 4 موضوعات رئيسية وهي مراقبة الاستثمارات الأجنبية والرقابة على الصادرات وسلاسل توريد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

كانت فرنسا قد طالبت في وقت سابق إرجاء الاجتماع، بعد إعلان أستراليا إلغاء صفقة شراء غواصات فرنسية بعشرات المليارات من الدولارات عقب توقيع معاهدة دفاع جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

الاتحاد الأوروبي أمريكا فرنسا مجلس التجارة والتكنولوجيا

الخبر التالى:

للمرة الثانية.. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا