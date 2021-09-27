الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها للبحرية اللبنانية

بيروت - (د ب أ)

أشاد قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر بعلاقات التعاون بين البحريتين الأمريكية واللبنانية، وذلك خلال زيارة السفينة الأمريكية "يو إس إن إس شوكتاو كونتي" لقاعدة بيروت البحرية.

وزار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، قبل ظهر اليوم الإثنين، السفينة الأمريكية "يو إس إن إس شوكتاو كونتي" الراسية في قاعدة بيروت البحرية، وجال فيها برفقة كل من: "الأدميرال براد كوبر، والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء ستيفانو ديل كول" إلى جانب عدد من الضباط، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأعرب كوبر عن "ثقته العميقة بإمكان تطوير التعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى مستقبل أفضل".

وأكّدت السفيرة الأمريكية في كلمة لها "استمرار دعم بلادها للقوات البحرية التي تنفذ العديد من المهمات الحساسة في مواجهة التهريب والعمليات الإرهابية لحماية المياه الإقليمية والشعب اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية، بالتوازي مع تحسين القدرات العملياتية للقوات البحرية".

من جهته، شكر العماد عون "السلطات الأمريكية على دعمها الجيش اللبناني، وتحديداً القوات البحرية التي تضطلع بدور أساسي في ضبط التهريب غير الشرعي وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية اللبنانية، بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل".

ولفت قائد الجيش اللبناني إلى "أهمية استمرار هذا الدعم من جانب الدول الصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار العماد عون إلى أن "انضمام القوات البحرية اللبنانية إلى منظمة الهيدروغرافيا العالمية يبرز الاعتراف الدولي بدقة الخرائط البحرية التي تعدها مصلحة الهيدروغرافيا في هذه القوات، وفقاً للمعايير العالمية العالية".

كانت السفينة "يو إس إن إس شوكتاو كونتي" قد وصلت إلى لبنان في 21 سبتمبر الحالي وهي سفينة للَنقل السريع، في زيارة هي الأولى لسفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة بحرية لبنانية.