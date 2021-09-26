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شولتس: نهدف لإتمام محادثات الائتلاف في ألمانيا بحلول نهاية العام

11:51 م الأحد 26 سبتمبر 2021
شولتس: نهدف لإتمام محادثات الائتلاف في ألمانيا بحلول نهاية العام

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ)

قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتس، الذي يطمح في أن يصبح المستشار الألماني المقبل، إنه يهدف إلى إتمام المحادثات الائتلافية المحتملة بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وأضاف شولتس فى تصريحات أدلى بها مساء اليوم الأحد: "إن تحديد موعد دقيق سيكون أمرا منافيا للمنطق، ولكن يجب أن يكون الأمر أنني أو أننا نفعل كل شيء لضمان أننا مستعدون قبل عيد الميلاد .. قبل عيد الميلاد بقليل سيكون جيدا أيضا".

وأضاف: "وهذا ممكن أيضا إذا كنت تتحدث مع الآخرين بشكل بناء".

وأوضح أن "الفكرة هي أن أنجيلا ميركل لن تتح لها الفرصة لإلقاء خطاب آخر بمناسبة العام الجديد كمستشارة".

كما دعا زعيم المحافظين أرمين لاشيت إلى تشكيل حكومة "بالتأكيد" قبل عيد الميلاد.

أولاف شولتس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ألمانيا أنجيلا ميركل

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