رئيس وزراء السودان: واجهنا أضرارا بسبب سد النهضة مؤخرا

وكالات:

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده واجهت "أخطارا" بسبب سد النهضة الإثيوبي مؤخرا، لافتًا إلى أن عملية التعبئة الأولى للسد أثرت سلبا على السودان خلال العام الماضي رغم الإجراءات التي اتخذتها البلاد.

وقال حمدوك، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "السودان مستعد لاستئناف المشاركة في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة".

وأوضح أن "عدم وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يهدد السودان مجتمعيا وبيئيا ويؤثر على سلامة سدوده"، مجددا موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.

وكان السودان، أبلغ، منذ أيام، دول الاتحاد الأوروبي بتضرره من عملية الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بشكل أحادي دون اتفاق.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في لقاء جمعه برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دوول، إن الأعمال التي قام بها الفريق الفني الهندسي بوزارته عبر تحليل صور الأقمار الصناعية قلل الآثار الكارثية التي كانت ستحدث على السودان.

ووفق وزارة الري السودانية، بحث عباس مع الدبلوماسي الأوروبي الأوضاع والمستجدات عقب تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.