محتجون يغلقون محطة سكك حديدية وخطًا لنقل الوقود شرقي السودان

وكالات:

أغلق عشرات المحتجين السودانيين، السبت، محطة السكك الحديدية بمنطقة هيا بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، وذلك بعد 5 أيام من إغلاق الميناء الرئيسي بسبب احتجاجات المعترضين على اتفاق جوبا للسلام العام الماضي.

وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يمثل المحتجين، أن إغلاق السكك الحديدية بمحطة "هيا" من جانب من سماهم "ثوار الشرق" تنفيذاً لتوجيهات المجلس.

وقال إعلام المجلس عبر صفحته على فيسبوك، إنه جرى أيضاً إغلاق خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلي الخرطوم بناء على التوجيهات ذاتها.

كان المستشار القانوني للمجلس قال الجمعة، إن هناك اتجاهاً لإغلاق الأنبوب الناقل للنفط من مدينه بورتسودان إلى مصفاة الجيلي.