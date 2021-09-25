Masrawy logo white

السجن ثمانية أعوام هولندي أدين بسرقة لوحتين لفان جوخ وهالس

01:42 ص السبت 25 سبتمبر 2021
السجن ثمانية أعوام هولندي أدين بسرقة لوحتين لفان جوخ وهالس

أرشيفية

أمستردام- (د ب أ):
قضت محكمة هولندية بسجن رجل ثمانية أعوام يوم الجمعة لإدانته بسرقة لوحتين لفنسنت فان جوخ وفرانس هالس.

وقالت المحكمة إن الرجل سرق اللوحتين من متحفين العام الماضي، ولم يتم العثور على أي منها حتى الآن.

وكان للوحتين قيمة مرتفعة للغاية. وقدرت المحكمة قيمة لوحة فرانس هالس بـ16 مليون يورو(7ر18 مليون دولار)

وقالت المحكمة إن "هاتين اللوحتين جزء من التراث الثقافي للبلاد، وهما مهمتان للأجيال الحالية والمستقبلية".

وكشفت اختبارات الحمض النووي أن الرجل كان في موقعي الجريمتين، مما يثبت أنه كان مسؤولا عن السرقتين.

يذكر أن الرجل لديه سجل جنائي لسرقة أعمال فنية مماثلة، إلا أنه نفي الاتهامات الموجة إليه.​

محكمة هولندية لوحات فان جوخ هولندا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا