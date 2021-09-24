"زيارة الوداع".. ميركل تنهي مشوارها السياسي بالاستمتاع مع الطيور

(وكالات):

نشرت الصحف الألمانية، اليوم الجمعة، صورًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في حديقة مارلو للطيور بمدينة غرايفسفالد بشمال شرق ألمانيا التي ضمت لميركل منذ عام 1990 مقعدها في البرلمان الاتحادي، لتستمتع بـ"زيارة الوداع".

فبعد أكثر من 30 عاما تنتهي حقبة ميركل كنائبة عن دائرتها الانتخابية بمدينة غرايفسفالد، وقبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية، قررت أن تقضي يومًا مليء باللقطات الطريفة مع المؤيدين والطيور.

وعلّقت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية على الصور مشيرة إلى أن "شيئا ربما تغير في ميركل، إذ ظهرت على غير عادتها، وهي صاحبة الشخصية الرزينة والمتحفظة دائما، والتي لا تظهر عواطفها تقريباـ كما أنها طيلة فترة بقائها في منصبها لم تسجل عليها بتاتا نوبات، ولم تخطئ أبدا في نبرتها، ولم تظهر مبتهجة أو شاكرة، عدا أن تقفز من مقعدها أثناء مشاهدتها بطولة العالم لكرة القدم أو مباريات كرة الطائرة".

ورصدت الصحيفة الألمانية أن ميركل أطلقت العنان لمشاعرها وحررت أحاسيسها في حديقة مارلو للطيور في مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية.

ولفتت "دير شبيجل" إلى أن ميركل ظهرت منفتحة بشكل غير عادي في حديقة الطيور، وتركت يديها محطا للطيور، حتى أن ببغاء اللوري الأسترالي حط على رأسها، ووقفت ببغاوات أخرى على كتفيها وذراعيها، فيما كانت ميركل تحمل في يدها كوبا ورقيا صغيرا به "رحيق لوري" معد من حبوب اللقاح المجففة والحبوب والماء. ولم تهب الطيور من المستشارة المنتهية ولايتها بل، وثقت بها وسمحت لها يإطعامها.