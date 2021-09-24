السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الرياض - أ ش أ:

أسقطت الدفاعات السعودية، فجر اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفًا أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت أمس الخميس مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة وصاروخا باليستيا باتجاه جازان.