بروكسل وواشنطن تعلنان عن شراكة تهدف لتعزيز جهود التطعيم العالمية

بلجيكا - (أ ش أ)

أعلن كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن "شراكة" بينهما تهدف إلى تعزيز جهود التطعيم العالمية ضد "كوفيد -19" من خلال تطعيم 70 % من سكان العالم بحلول الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022.

وكتبت المفوضية الأوروبية، في بيان لها أوردته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، الصادرة من بروكسل، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الدول التي يمكنها تطعيم سكانها لمضاعفة تبرعاتها والعمل على توفير اللقاح لأكبر عدد من المواطنين.

كما أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سوف يتبرع بـ 500 مليون جرعة "بالإضافة إلى الجرعات التي قام بتمويلها من خلال مبادرة "كوفاكس"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الوصول العادل والمنصف للقاح كوفيد-19 بقيادة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشراكة ستسمح للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "بالعمل معًا بشكل أوثق"، مٌضيفًا أن أحد المبادئ الأساسية للشراكة يتمثل في الالتزام بـ "التبرع، وليس بيع" جرعات اللقاح إلى البلدان الأقل ثراءً.

كما أكد بايدن، خلال مشاركته في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت مع قادة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ودول من بينها الولايات المتحدة المملكة وكندا، أن الولايات المتحدة تقود العالم فيما يتعلق بمسألة التبرع باللقاحات.