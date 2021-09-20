شكري يعقد مباحثات مع نظيرته السويدية ويلتقي أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية السويد آن ليندّ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين بحثا سُبل الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية، ⁧بأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، وذلك في إطار التقدير لدور الاتحاد في تعزيز التعاون عبر جانبي المتوسط.