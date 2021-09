نيويورك تغرق.. طوارئ بعد أمطار قياسية وفيضانات وحشية (فيديوهات)

نيويورك- (د ب أ):

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة بعد هطول الأمطار بشكل قياسي.

وكتب دي بلاسيو في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: "نشهد حدثا تاريخيا للطقس الليلة مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة، وفيضانات وحشية وظروف خطيرة على طرقنا".

وقال: "يرجى البقاء بعيدا عن الشوارع الليلة، فلنسمح لفرق الاستجابة الأولى وخدمات الطوارئ لدينا بإنجاز عملهم".

وحذر دي بلاسيو: "إذا كنت تفكر في الخروج، فلا تفعل ذلك. ابق بعيدا عن المترو. ابتعد عن الطرق. لا تقود السيارة في هذه المياه الغزيرة".

Current state of New York flooding after getting hit with the aftermath of Hurricane Ida. Stay safe NYC 🙏 pic.twitter.com/1NGixM5XaG — My Mixtapez (@mymixtapez) September 2, 2021

وعلى مستوى ولاية نيويورك، أعلنت حاكمة الولاية كاثي هوكول أيضا حالة الطوارئ وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت هوكول عبر تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة. .. ابتعدوا من فضلكم عن الطرق وتجنبوا السفر غير الضروري".

وبفعل تداعيات العاصفة الاستوائية إيدا، هطلت الأمطار بمعدل قياسي بلغ نحو 80 مليمترا في سنترال بارك في مانهاتن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

Breaking: Major flooding in the Park Slope area of Brooklyn, New York, as the remnants of tropical storm Ida affects the area. pic.twitter.com/1GcYKP2G99 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 2, 2021

وكاد مستوى المياه في الشوارع والشقق أن يصل إلى المتر في بعض الأماكن، وتوقفت حركة المرور في مترو الأنفاق بشكل كامل.

وأعلنت المدينة عبر تويتر عن حظر الانتقالات: "يجب أن تبقى جميع المركبات غير المخصصة للطوارئ بعيدة عن شوارع مدينة نيويورك والطرق السريعة بها".

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات. وانقطعت الكهرباء عن نحو 5300 منزل.

وتعرضت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لهطول أمطار غزيرة لدرجة الاضطرار لتعليق اللعب في ملعب لويس أرمسترونج، وهو ملعب له سقف قابل للطي ، إلى أجل غير مسمى.

JUST IN 🚨 All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

وفي نيوجيرسي المجاورة، أعلن حاكم الولاية فيل مورفي حالة الطوارئ لمواجهة إيدا.

وكتب مورفي عبر تويتر في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "سوف نستخدم كل مورد تحت تصرفنا لضمان سلامة سكان نيوجيرسي ... ابقوا بعيدا عن الطرق، ابقوا في المنزل، وكونوا آمنين".

وحطم إعصار إيدا الرقم القياسي السابق الذي سجلته العاصفة الاستوائية هنري قبل أسبوع فقط بهطول 49 مليمترا من الأمطار في 60 دقيقة.

وبشكل عام، لم يكن صيف عام 2021 حارا للغاية ومشمسا في مدينة نيويورك فحسب، بل كان الأكثر أمطارا في تاريخ المدينة.