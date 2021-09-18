Masrawy logo white

البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة افتراضية حول كورونا الأربعاء المقبل

09:10 ص السبت 18 سبتمبر 2021
البيت الأبيض: بايدن يعقد قمة افتراضية حول كورونا الأربعاء المقبل

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس "كورونا" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني - بأن هذا الاجتماع يدور حول توسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة "كوفيد-19".

وأوضح البيان، أن بايدن يهدف إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحشد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لهزيمة فيروس "كورونا" معًا.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سوف تطالب المشاركين في القمة بالالتزام بأعلى مستوى من الطموح.

واختتم البيت الأبيض بيانه "إنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لمشاركته في القمة المرتقبة خلال الأيام المقبلة".​

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن قمة افتراضية فيروس كورونا الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخبر التالى:

ألمانيا تسجل 8 آلاف و901 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا