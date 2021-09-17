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وصول أول رحلة للطيران الباكستانية إلى دمشق بعد 10 سنوات

03:10 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
وصول أول رحلة للطيران الباكستانية إلى دمشق بعد 10 سنوات

الخطوط الجوية الباكستانية

دمشق - (د ب أ):

وصلت اليوم الجمعة الى العاصمة السورية دمشق أول رحلة جوية للخطوط الجوية الباكستانية إيذانا بعودة الحركة الجوية بعد توقف لمدة عشر سنوات.

وأعرب مصدر في شركة الطيران السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذه الرحلة هي بداية لعودة شركات طيران أخرى إلى سوريا، مشيرا إلى وصول أول رحلة من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار حلب في بداية الشهر الجاري.

وتوقفت العشرات من شركات الطيران ،منها اوروبية وعربية واسيوية، عن تسيير رحلات إلى سورية منذ بداية الحرب عام 2011.

ويصل عدد محدود من شركات الطيران وأغلبها إيرانية فقط إلى مطار دمشق الدولي.

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