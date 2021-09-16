أبوالغيط يؤكد لرئيس "النواب العراقي" دعم الجامعة العربية للعملية الانتخابية القادمة بالعراق

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمد الحلبوسي، حيث بحث معه تطورات الأوضاع في العراق وخاصة الانتخابات البرلمانية التي يستعد العراق لتنظيمها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الامين العام أعرب - خلال اللقاء - عن تقديره للدور النشط الذي يقوم به السيد الحلبوسي على صعيد تعزيز التواصل والحوار واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وعلى دوره كذلك في تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أعرب عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وما لمسه شخصياً خلال اللقاءات عالية المستوي التي عقدها في بغداد اليومين الماضيين من حرص شديد على الحفاظ على البعد العربي للعراق وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجا بناء في لغة الحوار لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.

وأضاف المصدر أن الأمين العام رحب بالنشاط الذي يشهده العراق، منوها باستضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في نهاية اغسطس الماضي، والمؤتمر الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في ١٤-١٥ سبتمبر الجاري في بغداد، تحت رعاية دولة الوزاراء العراقي، وساهم في تنظيمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي شهد مشاركة فعالة من قبل وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية وناقش محاور هامة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال.

وأوضح المصدر أن اللقاء تطرق ايضا الى الانتخابات النيابية القادمة المقرر اجراؤها في 10 أكتوبر القادم، وما أبداه الجانب العراقي من حرص على مشاركة الجامعة العربية في مراقبتها.

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية ستقف دوما مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في كافة المحطات الهامة على صعيد تعزيز امنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في التنمية والازهار.