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القبض على سجين بعد 20 دقيقة من هروبه في استراليا

08:29 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
القبض على سجين بعد 20 دقيقة من هروبه في استراليا

أرشيفية

سيدني-(د ب أ):

ألقت السلطات الاسترالية القبض على رجل ثلاثيني، اليوم الخميس، بعد أقل من ساعة من هروبه من سجن في تسمانيا.

وذكرت شرطة تسمانيا أنها احتجزت الرجل بعد 20 دقيقة فقط من إبلاغها بهروبه من سجن ريسدون بالقرب من هوبارت صباح اليوم.

وقال المفتش بريت بيرى: "الوقت بين إبلاغه بهروب الجاني واحتجاز الرجل بسلام كان 20 دقيقة فقط .. إنها شهادة على عمل الشرطة الممتاز لجميع المعلومات المعنية والمفيدة من المجتمع".

وذكرت الشرطة أنه خلال الحادث تعرض شرطي والسجين الهارب لإصابات طفيفة.

استراليا هروب سجين سجن ريسدون

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