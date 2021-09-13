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بريطانيا تجدد تحذيرها للاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية بعد بريكست

11:15 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
بريطانيا تجدد تحذيرها للاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية بعد بريكست

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

ردت المملكة المتحدة على تصريحات لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية بعد بريكست، وطالبت الاتحاد بأخذ تهديد الحكومة البريطانية بتعليق أجزاء من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "على محمل الجد".

ودخلت بريطانيا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل أيرلندا الشمالية التي ظلت داخل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتجنب إنشاء حدود تجارية داخل جزيرة أيرلندا.

وبدلا من ذلك، تم وضع الحدود في البحر الأيرلندي، مما أدى إلى عرقلة تدفق البضائع بين ايرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة. وترغب الحكومة البريطانية في إعادة كتابة الاتفاق وقالت إن الأوضاع التجارية الحالية تبرر تعليقها من جانب واحد لأجزاء من البروتوكول .

ومددت المملكة المتحدة فترة السماح لفحص البضائع التى تنتقل عبر البحر الأيرلندى من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية مع استمرار محادثات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست لمجلس اللوردات اليوم الاثنين "يجب أن تكون هناك مفاوضات حقيقية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي... التفاوض الحقيقي لا يعني أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى خططه الخاصة للحلول، في إطار البروتوكول الحالي، وتقديمها إلينا على أنها يجب أن "نقبلها أو نرفضها".

بريطانيا الاتحاد الأوروبي بريكست المملكة المتحدة

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