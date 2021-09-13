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أوكرانيا تسجل 1500 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا

08:46 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
أوكرانيا تسجل 1500 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا

أرشيفية

كييف-(أ ش أ):

سجلت أوكرانيا 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و317 ألفا و824 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته صحيفة كييف بوست المحلية، اليوم الإثنين أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 18 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 54 ألفا و360 حالة وفاة.. في حين تعافى على مدار أمس 758 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و221 ألفا و868 شخصا.​

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أوكرانيا حالات وفاة فيروس كورونا

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