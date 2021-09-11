زعماء العالم يعبرون عن تعاطفهم في إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

واشنطن - (بي بي سي)

بالتزامن مع مراسم إحياء الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر التي لا تزال مستمرة في نيويورك وكافة أرجاء الولايات المتحدة، عبر قادة ورؤساء من أنحاء العالم عن مشاركتهم وتعاطفهم عبر الإنترنت.

وفي تغريدة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال "لن ننسى أبدا، سنقاتل دائما من أجل الحرية".

كما أشادت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بـ "الذين فقدوا حياتهم... والذين خاطروا بكل شيء لمساعدتهم".

وقالت في تغريدة على تويتر "حتى في أحلك الأوقات وأكثرها صعوبة، يمكن لأفضل ما في الطبيعة البشرية أن يتألق".

ونشر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مقال رأي مطولاً عن المعنى الذي جسدته هجمات سبتمبر.

وكتب موريسون "كان ذلك اليوم هجوما على الشعوب الحرة في كل مكان. كان هجوما على أسلوب حياتنا، وقيم الديمقراطية الحرة". وأضاف أنه "رغم الألم الذي لحق بنا في ذلك اليوم، إلا أن الإرهابيين فشلوا في نهاية المطاف في محاولاتهم لتحطيم عزمنا وتغيير طريقتنا في الحياة"، معتبرا أن "الحادي عشر من سبتمبر يذكرنا بأن الحرية دائما هشة".