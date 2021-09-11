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بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى مؤلمة

09:26 م السبت 11 سبتمبر 2021
بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى مؤلمة

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن ذكرى هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، ذكرى مؤلمة على الشعب الأمريكي.

وتابع بايدن في كلمة خلال إحياء الذكرى العشرين لهجمات ١١ سبتمبر، أن بلاده لا تزال تعمل على تجاوز تبعات أحداث ١١ سبتمبر.

أحيت الولايات المتحدة السبت الذكرى العشرين لهجمات ١١ سبتمبر الدامية، على وقع انسحاب قواتها من أفغانستان فاسحة المجال أمام عودة طالبان للحكم. وتم تخليد أرواح الضحايا واستذكار الهجمات المروعة في المواقع الثلاثة التي شهدت الاعتداءات، بعد أن خطف ١٩ عنصرا من تنظيم القاعدة طائرات ركاب أمريكية، ما أسفر عن مقتل نحو ٣ آلاف شخص. وبينما شارك الرؤساء السابقون أوباما وكلينتون وبوش في تأبين الضحايا، وجه ترامب انتقادات لاذعة لإدارة بايدن.

جو بايدن الرئيس الأمريكي هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة

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