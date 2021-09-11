سفير البحرين بالقاهرة يشيد بإطلاق السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إعلاء كرامة المواطن المصري في كافة المجالات الإقتصادية والحقوق المدنية وحقوق المرأة والتثقيف، في ضوء الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها اليوم، وما تمثله هذه الاستراتيجية كخطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب السفير الجودر - الذي شارك اليوم السبت في هذه الاحتفالية وحضرها عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب والهيئات والمنظمات الدولية - عن فخره واعتزازه بالجهود التي تبذلها مصر والتي تجسدت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن مشاركته تعكس حجم العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة.