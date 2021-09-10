سفير مصر في لندن يبحث مع مسئولي "أسترازينيكا" تعزيز التعاون

القاهرة - (أ ش أ):

بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة طارق عادل، مع كل من "بيلين إنجيسو" نائبة رئيس شركة أسترازينيكا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير القطاع الطبي للمنطقة أطر التعاون الثنائي مع الشركة، وسبل تعزيزه خلال الفترة القادمة لاسيما في ظل التداعيات التي سببتها جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الجمعة/ أن السفير طارق عادل أشاد خلال اللقاء بحجم التعاون المتنامي مع الشركة على مدار السنوات الماضية، والذي انعكس بشكل عملي من خلال التوسع في الإمكانات الإنتاجية لمصنع الشركة بمصر، مع الانخراط في الأنشطة والمبادرات الخاصة بقطاع الصحة المصري بما يتسق مع أولوياتنا.

وأشار إلى أن الواقع الذي فرضته الجائحة على مختلف مناحي الحياة يتطلب التنسيق المستمر مع شركاء القطاع الخاص لاحتواء تداعيات الجائحة، وذلك بالتوازي مع الجهود التي يتم بذلها على الصعيد الرسمي وفي إطار المنظمات الدولية.

كما أشار السفير طارق عادل إلى الفرص الهامة والعديدة التي يوفرها السوق المصري للشركات العاملة في القطاع الصحي سواء على الصعيد الداخلي، أو للنفاذ إلى أسواق منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية بشكل مستمر لتطوير كافة قطاعات المجال الصحي.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على اعتزازهم بالتعاون القائم مع مصر منذ ستينيات القرن الماضي، والأهمية الكبيرة التي يولونها لاستثمارات الشركة في السوق المصري لما يتمتع به من مكانة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعربت عن تطلعها لزيادة أنشطة الشركة في مصر خلال الفترة القادمة في القطاعات محل الأولوية، ومنها تعزيز توطين صناعة الأدوية، والبحث والتطوير، والتوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمجال الطبي، وبما يلبي مصالح الجانبين.