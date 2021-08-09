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انفجار محطة طاقة في جنوب أفريقيا بعد أسبوع من بدء تشغيلها

03:56 م الإثنين 09 أغسطس 2021
انفجار محطة طاقة في جنوب أفريقيا بعد أسبوع من بدء تشغيلها

ارشيفية

جوهانسبرج - (د ب ا):

تعطلت أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في جنوب أفريقيا مؤخرا بعد انفجارها، وذلك بعد أسبوع من بدء تشغيلها.

وأعلنت شركة اسكوم المملوكة للدولة عن حدوث انفجار في محطة ميدوبي للطاقة في وقت متأخر من أمس الأحد لاسباب لا تزال مجهولة. على الرغم من أنه لم ترد تقارير بوقوع إصابات، إلا أنه تعين علاج سبعة موظفين بعد إصابتهم بالصدمة.

وكانت المحطة قد دخلت الخدمة منذ أسبوع فقط، بعد 14 عاما من بدء بنائها. ويرجع التأخير في تشغيلها للتكاليف المتعددة. وتعد محطة ميدوبي، التي تولد 4764 ميجاووات من الكهرباء، أكبر محطة تعمل بالفحم في العالم، وتكلفت 122 مليار راند (3ر8 مليار دولار). ومن المتوقع أن يستمر عمل المحطة لمدة 50 عاما.

انفجار محطة طاقة جنوب أفريقيا أفريقيا محطة ميدوبي للطاقة

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