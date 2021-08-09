صحيفتان سعوديتان:المملكة نجحت في إقامة الشعائر الدينية وفق إجراءات دقيقة

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفتا (البلاد) و(اليوم) السعوديتان، أن المملكة نجحت في إقامة الشعائر الدينية في الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة وفق إجراءات ومنظومة احترازية ووقائية دقيقة منذ وقت مبكر، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، وتسخير كافة الإمكانيات للتصدي لجائحة "كورونا" وتنظيم أداء شعيرتي الحج والعمرة وفق ضوابط محددة لصحة وسلامة الجميع.

وذكرت صحيفة (البلاد) - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "عمرة آمنة" - أن السعودية تخطو بثقة نحو استقبال أعداد مقدرة من المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج، وبطاقة استيعابية تصل إلى مليوني معتمر شهرياً وفق التصاريح عبر تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير، وكذلك إجراءات وزارة الحج والعمرة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، ومقدمو الخدمات المؤهلين وفقاً للضوابط.

وأشارت إلى أن التحصين سيكون شرطاً أساسياً، كما أن على المعتمرين القادمين من خارج المملكة إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلدهم ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

من جانبها، أوضحت صحيفة (اليوم) تحت عنوان: "لقاح كورونا.. الإجابة الشافية"، أن المنحنى الوبائي بالمملكة مبشر بالخير والجائحة الآن تعتبر جائحة غير المحصنين، مؤكدة أن السعودية بلغت بفضل الجهود المستديمة والتضحيات اللا محدودة للحكومة الرشيدة مراحل مطمئنة من حالات الإصابة ولغة الأرقام خير دليل على ذلك، فما تم بذله منذ إعلان جائحة كورونا المستجد، هـذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، وحتى بلوغ المراحل الآنية لم يكن ليتحقق لولا أن مبدأ الدولة في التعامل مع مختلف حيثيات الجائحة كان سلامة الإنسان أولا وأن تكون فوق أي اعتبار.