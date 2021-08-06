وزارة الدفاع الصينية تعارض بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان

بكين - (أ ش أ):

أعربت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الجمعة، عن معارضتها الشديدة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، مؤكدا تعهدها بدحر أي تدخل خارجي أو أي محاولة للسعي إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وجاء ذلك ردا على إعلان أصدرته الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، بشأن صفقة لبيع الأسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية وو تشيان -وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إن صفقة الأسلحة تجاهلت القوانين الدولية والمبادئ العامة للعلاقات الدولية، وانتهكت مبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وأضر بمصالحها التنموية، كما أرسل رسائل خاطئة إلى قوى ما يسمى "استقلال تايوان".

وحث "وو" الولايات المتحدة على الالتزام ببنود البيانات المشتركة الثلاث بين الصين والولايات المتحدة، والتعامل بحذر مع الشؤون المتعلقة بتايوان ووقف بيع الأسلحة لتايوان والاتصال العسكري معها، مؤكدا أن جيش التحرير الشعبي سيتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبلاد ووحدة أراضيها.