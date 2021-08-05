موسكو: تصريحات بايدن حول الاقتصاد الروسي تستند إلى استنتاجات خاطئة

موسكو - (أ ش أ):

نفت موسكو صحة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "مشاكل يمر بها الاقتصاد الروسي"، وقالت إن "هذا الكلام يستند إلى استنتاجات خاطئة".

وأوضح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر بيكانتوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن تصريحات الرئيس الأمريكي عن اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط والسلاح النووي فقط تعتمد على "استنتاج خاطئ ومشوه".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن "كثير من السياسيين الأمريكيين يتجاهلون حقيقة موضوعية مفادها بأن عهد الهيمنة المريحة للولايات المتحدة يوشك على النهاية على خلفية تعزيز المواقع الجيوسياسية لروسيا والصين".

وحمل بيكانتوف، النخبة السياسية الأمريكية، المسؤولية عن انتهاج خطاب معاد لروسيا، مشددا على أن ذلك يزيد من التوترات المتصاعدة أصلا في العلاقات الثنائية ويقوض النتائج الإيجابية بشكل عام للقمة التي عقدت في يونيو الماضي بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.