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الجزائر: خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية

09:19 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الجزائر: خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية

رمطان لعمامرة

الجزائر - (أ ش أ)

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري رمطان لعمامرة إن خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن ليبيا بإمكانها "الاستفادة بصفة مطلقة" من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وأوضح لعمامرة - في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في ختام اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر - أن كل النصوص بما فيها مخرجات مؤتمر برلين تؤكد إمكانية استفادة ليبيا من التجربة الجزائرية في هذا الشأن، مؤكدا أن المصالحة الوطنية ركيزة لاستتباب الأمن في ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

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