التحالف الدولي لهزيمة داعش يدين هجمات كابول

بروكسل-(أ ش أ):

أدان التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشدة الهجمات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي، بالقرب من مطار كابول الدولي، وأعرب عن حزنه العميق على فقدان المدنيين الأفغان والبريطانيين وأفراد الخدمة الأمريكية على أيدي إرهابيي داعش.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل ساعات، أن الخسارة المأساوية في الأرواح تفاقمت في وقت كان يحاول فيه الضحايا تنفيذ عمليات الإخلاء والقيام بعمليات إنسانية أخرى.

وأضاف البيان: يواصل التحالف وشركاؤه الوقوف جنبًا إلى جنب، كما فعلنا عندما قاتلنا لتحقيق الهزيمة الإقليمية لداعش في العراق وسوريا، ولا يزال هذا التنظيم عدوًا حازمًا لنا وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هزيمته الدائمة، وتحقيقًا لهذه الغاية نركز على الاستفادة من خبرة التحالف وجهود مجموعات العمل التابعة له لمواجهة الفروع العالمية لداعش، بما في ذلك داعش خراسان المنتشر في أفغانستان وتحديد أعضائها وتقديمهم إلى العدالة.

وتابع: إننا سنواصل العمل معًا عن كثب تحت رعاية التحالف الدولي لهزيمة داعش لمواجهة هذا التهديد الخطير بشكل فعال، وفي هذا الجهد سوف نستفيد من جميع عناصر القوة الوطنية والعسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية كما سنواصل ممارسة ضغوط قوية لمكافحة الإرهاب ضد داعش أينما تعمل.

وفي الوقت نفسه، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، هذه الهجمات المؤسفة التي أعلن تنظيم داعش في ولاية خراسان مسئوليته عنها، وأسفرت عن سقوط أكثر من 300 من القتلى والجرحى المدنيين إلى جانب 28 عسكريا.