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الخارجية الأمريكية: 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان

09:30 م الأحد 29 أغسطس 2021
الخارجية الأمريكية: 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (ا ش أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن نحو 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان قبل أيام فقط من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن بعض هؤلاء الأمريكيين ربما يسافرون إلى مطار حامد كرزاي الدولي أو ربما يكونون هناك الآن، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضاف المتحدث أنه منذ 14 أغسطس ، تم إجلاء ما يقرب من 5550 أمريكيا وربما أكثر بسلام من أفغانستان، بما في ذلك حوالي 50 خلال اليوم الماضي. وأشاروا إلى أن حوالي 280 أمريكيًا حددوا هويتهم كانوا على اتصال بوزارة الخارجية الذين قرروا إما عدم مغادرة البلاد أو لم يقرروا بعد.

وأكد البنتاجون يوم السبت أن الولايات المتحدة بدأت في سحب آخر القوات المتبقية من مطار كابول.

وقالت طالبان إنها ستسمح للأفغان الذين لديهم تصاريح سفر بمغادرة البلاد بعد ذلك الموعد النهائي، وقالت 98 دولة يوم الأحد إن الحركة طمأنتهم بأن الأشخاص الذين لديهم وثائق مناسبة يريدون مغادرة البلاد سيكونون قادرين على القيام بذلك.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية أفغانستان انسحاب القوات الأمريكية مطار حامد كرزاي الدولي

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