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بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منازلها

06:32 م السبت 28 أغسطس 2021
بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منازلها

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل

رام الله - (أ ش أ):

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا، في حي الأشقرية في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقالت العائلة إن المنازل الثلاثة يسكنها 13 فردًا معظمهم من الأطفال، وإن أحدها بني منذ نحو 22 عامًا، موضحة أنها عبر هذه السنوات الطويلة وكلت محاميا للدفاع عنها ضد الهدم، ودفعت غرامات باهظة في محاولة لترخيص الأبنية، إلا أن سلطات الاحتلال وضعت شروطا تعجيزية.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

وترفض بلدية الاحتلال إعطاء سكان مدينة القدس الرخص المطلوبة للبناء خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

ويشير تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، في يوليو الماضي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

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الاحتلال الإسرائيلي رام الله هدم منازل فلسطين

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