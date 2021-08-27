البحرية الأمريكية تعلن مقتل أحد أفرادها في تفجيرات كابول

واشنطن - أ ش أ

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل أحد أفرادها جراء الهجمات الإرهابية على مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية (كابول)، والتي أسفرت عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وإصابة 18 آخرين.

وقال متحدث باسم البحرية - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - "إننا نأسف لفقدان هذا البحار ونقدم أحر تعازينا لأحبائه .. سيتم الكشف عن اسم البحار عقب 24 ساعة من إبلاغ ذويه".