معركة بالأسلحة وقتلى أمريكيون بتفجيري كابول.. ماذا حدث في العاصمة الأفغانية؟

كتب- محمد عطايا:

شهدت العاصمة الأفغانية، كابول، تفجيرين في محيط المطار، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة ودول غربية لإجلاء رعاياها من البلاد.

ونجم عن التفجيرين، مقتل وإصابة العشرات، بينهم ١٢ قتيلا من القوات الأمريكية ونحو ١٥ مصابًا.

ونفت حركة طالبان مسؤوليتها أو علمها بمنفذي الحادث، فيما اتهمت الولايات المتحدة تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية عن الحادث.

معركة بالأسلحة

أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، الجنرال ماكنزي، أن انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي، فجرا أنفسهما خلال تفتيشهما عند إحدى بوابات المطار.

وأكد في مؤتمر صحفي، أن الانفجارين أسفرا عن مقتل ١٢ عسكريًّا أمريكيًّا وإصابة نحو ١٥ آخرين.

وأوضح أن التفجيرين أعقبهما تبادل لإطلاق نار ومعركة بالأسلحة بين القوات الأمريكية ومسلحين هاجموا محيط المطار.

وأعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، يشكلون تهديدا حقيقيا للقوات الأمريكية في أفغانتسان.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن المعلومات الأولية تفيد بتنفيذ انتحاريين من داعش للهجوم على مطار كابل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين في تفجيري كابول.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

عشرات القتلى

أكدت حركة طالبان الأفغانية، أنه قتل على الأقل نحو ١٣ شخصًا، فيما قالت وكالات إعلامية أفغانية، نقلا عن مصادر أن حصيلة القتلى بلغت ٤٠ قتيلاً.

وأوضحت طالبان على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد، أن "التفجيرين وقعا في منطقة سيطرة القوات الأمريكية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين".

وقال محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية: "نحن لا نعرف من يقف خلف تفجير مطار كابول"، مضيفًا بقوله: "لكننا ندين كل هذه التفجيرات والمشاكل تهدد أمن البلد".

وحول وجود تهديد من طرف ما، قالت طالبان "بعض الدول كانت تحذر أن شئيًا ما سيحدث، ولكن لا نعرف ما هذا الشيء حتى الآن".

"الوضع خرج عن السيطرة"

تعليقًا على تفجيري كابول؛ دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى توخي أقصى درجات الحذر في أفغانستان، واصفًا الوضع هناك بأنه "لا يمكن السيطرة عليه"، وقال ماكرون: "الوضع متوتر للغاية في محيط مطار كابول عقب الانفجارين الذين وقعا اليوم".

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، مع رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتان، من دبلن، اليوم الخميس: "يجب توخي أقصى درجات الحذر في أفغانستان في مناخ لا يمكننا السيطرة عليه".

وتابع أن "الوضع حساس ومتوتر جدًا في محيط مطار كابول وسيبقى خطيرًا، والوضع تدهور بشدة في أفغانستان"، مضيفًا: "السفير الفرنسي لن يبقى في أفغانستان.. نحن نجري محادثات مع حركة طالبان حول عمليات الإجلاء من هناك".

في سياق متصل؛ ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن المحادثات مع حركة طالبان، مستمرة حول عمليات الإجلاء.

وقالت ميركل -في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس- "أريد أن أؤكد أننا لن ننسى أولئك الذين لم ننقلهم جوًا حتى الآن وسنواصل الجهود لإخراجهم.

المحادثات جارية في هذا الصدد بين وزارة الخارجية، وطالبان، وخطواتنا المقبلة سيتم تنسيقها دوليًّا".

وأضافت أن "الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم (تفجيري كابول) تُظهر أن الخطر هائل، وأن الضغط مرتفع للغاية لإخراج الناس من البلاد والحفاظ على الجسر الجوي في مكانه".