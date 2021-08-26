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طالبان تدين الانفجار خارج مطار كابول وتعلن مقتل 13 على الأقل

07:25 م الخميس 26 أغسطس 2021
طالبان تدين الانفجار خارج مطار كابول وتعلن مقتل 13 على الأقل

لحظة الانفجار الثاني قرب مطار كابول

كابول - (د ب أ):

أعلنت حركة طالبان الإسلامية اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هجوم خارج مطار كابول.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين، اليوم الخميس، إن 52 آخرين على الأقل أصيبوا.

وأضاف أن طالبان تدين بشدة هذا الحادث المروع وستتخذ كل خطوة لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد شاهين وقوع انفجارين. وبحسب المعلومات الأولية، وقع أحدها اعلى إحدى بوابات المطار والآخر في فندق قرب المطار.

وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير. وأظهرت مقاطع فيديو عشرات القتلى.

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