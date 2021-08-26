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مغادرة 50 مسلحا درعا البلد إلى الشمال السوري

06:18 م الخميس 26 أغسطس 2021
مغادرة 50 مسلحا درعا البلد إلى الشمال السوري

فصائل المعارضة المسلحة في سوريا

دمشق - (د ب أ):

ازداد عدد المسلحين والعائلات الذين غادروا أحياء درعا البلد إلى الشمال السوري اليوم الخميس عن العدد الذي كان متفقا عليه مع القوات الحكومية السورية.

وقال مصدر في لجان درعا المركزية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "غادرت معبر سجنة في حي درعا البلد حافلتان تقلان 50 شابا إضافة إلى 20 عائلة إلى الشمال السوري، بعد أن كان الاتفاق بمغادرة 22 شابا وخمس عائلات، ولكن بعد وصول الحافلات طلب عدد آخر من الشباب مغادرة أحياء درعا".

ومن المتوقع أن تنطلق الحافلات عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وحضر آلاف من أهالي أحياء درعا البلد لدى مغادرة المسلحين والعائلات.

مسلحو سوريا درعا القوات الحكومية السورية

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