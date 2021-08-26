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موقع تعقب بحري: ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان

04:41 م الخميس 26 أغسطس 2021
موقع تعقب بحري: ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان

ناقلة وقود

وكالات:

قال موقع "تانكر تراكرز" البحري المعني بتعقب ناقلات النفط، إن الناقلة المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان من أجل تزويد شبكة الكهرباء غادرت إيران الخميس.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحرك ناقلة أخرى محملة بالبنزين صباح يوم غد الجمعة.

كانت ميليشيات "حزب الله" أعلنت عن توجه سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان في انتهاك للعقوبات الأمريكية، فيما حذر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من زج البلاد في صراعات داخلية وخارجية، مؤكداً أن السفن الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية.

أتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نقص الوقود يعرض آلاف العائلات للخطر ويهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة.

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

فيما تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً، لتغرق العديد من المناطق في كافة أنحاء البلاد في العتمة، وتشل العديد من القطاعات الحيوية أيضا.

ناقلة وقود إيران لبنان ناقلات النفط

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