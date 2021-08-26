Masrawy logo white

السجن 6 سنوات لمتهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية

06:30 ص الخميس 26 أغسطس 2021
السجن 6 سنوات لمتهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية

أرشيفية

واشنطن (أ/ش/أ)

قضت محكمة أمريكية بالسجن ست سنوات على شخص متهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية جريتشين ويتمار.

وأقر تاي جاربين "25 سنة" ويعمل فنيًا في مجال الطيران، أمام المحكمة بدوره في هذه الخطة بعد أسابيع من اعتقاله في الخريف الماضي، وهو واحد من ستة أشخاص متهمين من قبل القضاء الفيدرالي الأمريكي، لكنه الوحيد الذي أقر بالذنب حتى الآن، وقد أبدى اعتذاره لحاكمة ميشيجان التي لم تحضر بالمحكمة

وشرح جاربين للمحكمة أن الأشخاص الستة تدربوا في منزله على طريقة مهاجمة منزل حاكمة الولاية بالأسلحة النارية.

هذا المحتوى من

Asha
محكمة أمريكية اختطاف حاكمة ميشيجان جريتشين ويتمار محاولة اختطاف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا