السجن 6 سنوات لمتهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية

واشنطن (أ/ش/أ)

قضت محكمة أمريكية بالسجن ست سنوات على شخص متهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية جريتشين ويتمار.

وأقر تاي جاربين "25 سنة" ويعمل فنيًا في مجال الطيران، أمام المحكمة بدوره في هذه الخطة بعد أسابيع من اعتقاله في الخريف الماضي، وهو واحد من ستة أشخاص متهمين من قبل القضاء الفيدرالي الأمريكي، لكنه الوحيد الذي أقر بالذنب حتى الآن، وقد أبدى اعتذاره لحاكمة ميشيجان التي لم تحضر بالمحكمة

وشرح جاربين للمحكمة أن الأشخاص الستة تدربوا في منزله على طريقة مهاجمة منزل حاكمة الولاية بالأسلحة النارية.